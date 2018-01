Getuigen gezocht van plofkraak

Rond 05.30 uur kwam de melding over de plofkraak. Een agent was snel ter plekke en rende het winkelcentrum op. Daar zag hij een persoon op een scooter zitten. Uit het pand – waarin ook een supermarkt is gevestigd – kwam vervolgens een tweede persoon naar buiten rennen. Die sprong achterop de scooter. De agent riep naar de mannen dat ze moesten stoppen. Hier gaf de bestuurder geen gehoor aan. Daarop loste de agent een waarschuwingsschot, maar het duo ging ervandoor in de richting van een nabijgelegen sporthal – De Vikinghal – waar de agent hen uit het oog verloor.

De politie startte direct een zoekactie waarbij ook de politiehelikopter werd ingezet. Helaas werden de daders niet meer aangetroffen. Omdat er brand in de pinautomaat was uitgebroken en er risico was op ontploffings- en/of instortingsgevaar, kon het sporenonderzoek pas in de loop van de ochtend startten en werd het winkelcentrum afgezet. Nadat het veilig was, is de zwaar beschadigde pinautomaat meegenomen voor onderzoek. Het is onbekend of er geld of goed is buitgemaakt.

Signalement daders

Het betreft twee personen in donkere kleding met een normaal postuur. De daders reden op een donkergekleurde scooter. De dader die achterop de scooter zat, had een licht gekleurd tasje bij zich.

Getuigen

De politie heeft al met enkel getuigen gesproken. Heeft u meer informatie en nog niet gesproken met de politie, dan kun contact opnemen met de recherche in Zeist via tel. 0900-8844. Ook als u bijvoorbeeld de dagen voorafgaand bij de pinautomaat iets opvallends gezien heeft, kan dat de politie helpen bij het onderzoek. Anoniem melden kan via 0800-7000 of via M-online.