Jongen aangehouden met gestolen jas

De verdachte hing een onsamenhangend verhaal op wat hij daar precies aan het doen was. Ook was hij in het bezit van een jas. Deze jas was volgens de jongen van ‘een vriendin’. Alleen zaten er spullen in van een man. Hierop is de Haarlemmer voor onderzoek meegenomen naar het politiebureau. Agenten kwamen later in de nacht in contact met de eigenaar van de jas.



De jas bleek te zijn gestolen toen de man even wat drinken was gaan halen in een café. Toen hij terug kwam was de jas verdwenen. Agenten onderzoeken welke rol de verdachte bij de diefstal heeft gespeeld.



2018017466