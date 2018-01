Vrouw met drank op veroorzaak ongeluk

Daarna was de vrouw doorgereden. De bestuurder van de andere auto heeft de meldkamer gebeld en is achter de auto van de vrouw aangereden. Agenten zagen korte tijd later beide voertuigen rijden. De verdachte negeerde het stopteken, maar parkeerde korte tijd later toch haar auto.



De vrouw weigerde mee te werken aan een blaastest en wilde ook niet mee naar het politiebureau. Hierop is de vrouw, die met dubbele tong sprak en naar alcohol rook, aangehouden en meegenomen naar het bureau. De auto van de vrouw is in beslag genomen en haar rijbewijs is ingevorderd.



2018017104