Recherche zoekt getuigen in dodelijke schietpartij

De 17-jarige Mohammed, die dodelijk getroffen werd, is geen bekende van de politie. Mohammed was als stagiaire aan het werk in het buurthuis. Zijn rol bij dit misdrijf is voor het onderzoeksteam nog geheel onduidelijk.

Dat geldt ook voor de 20-jarige jonge vrouw die gewond raakte aan haar benen. Zij was ook op dat moment werkzaam achter de bar als stagiaire en is bij de schietpartij geraakt. Alles lijkt erop dat deze vrouw abusievelijk is geraakt.

De 19-jarige Gianni die gewond raakte is vannacht nog geopereerd en is buiten levensgevaar. Hij raakte bij een eerdere schietpartij, op 23 november 2017 op de Leeuwenwerf ook gewond. De recherche onderzoekt ook zijn rol. Deze man is wel bij politie en justitie bekend.