Verloop demonstratie tegen Turks offensief Afrin

Amsterdam - Zaterdagmiddag 27 januari hebben zo’n 800 tot 1000 mensen in het centrum van Amsterdam gedemonstreerd tegen het Turkse offensief in de Syrische regio Afrin. De politie was hierbij aanwezig om de grote stroom demonstranten te begeleiden en te voorkomen dat er ongeregeldheden zouden ontstaan.