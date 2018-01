Politie zoekt drie woningovervallers Wapenstraat

In de vroege zaterdagaochtend rond 5.30 uur overvielen drie mannen een huis aan de Wapenstraat in Rotterdam-Zuid. Ze drongen met bivakmutsen het huis binnen en namen een nog onbekende buit mee. Er raakte niemand gewond. De politie die er snel was, is meteen een onderzoek gestart en roept getuigen op.

Getuigen gezocht

Heeft u vanmorgen vroeg iets gezien of gehoord op of rondom de Wapenstraat wat kan leiden naar de drie overvallers? Het gaat om drie mannen in zwarte kleding met een Antilliaans en Marokkaans accent. Ze verdwenen na de overval in de richting van de Slaghekstraat. Heeft u info? Bel dan met 0900-8844 of als u liever anoniem blijft, met 0800-7000.