Beschonken bestuurder gaat over de kop

De bestuurder heeft vermoedelijk het voorwiel van een geparkeerde auto geraakt en is daardoor over de kop geslagen en op het dak van zijn wagen beland. Agenten namen een blaastest af. De beginnend bestuurder (22 jaar) had 375 ug/l alcohol in zijn bloed. Omdat hij beginnend bestuurder is en drank op had is zijn rijbewijs ingevorderd. Zijn auto is afgevoerd. De eigenaar van de beschadigde geparkeerde auto wordt door agenten verderf op de hoogte gesteld.