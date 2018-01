Busbranden Arriva maandag bij Bureau Brabant

Het team is uiteraard op zoek naar de persoon die dit op zijn/haar geweten heeft. Daarom zijn er bewakingsbeelden van de brandstichtingen te zien op maandagavond 29 januari vanaf 18.00 uur in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Kijkers kunnen ons helpen met hun informatie.

Tips:

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden,

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006),

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M,

- via het Team Criminele Inlichtingen in een vertrouwelijk gesprek 079-3458999

- via het tipformulier op deze pagina