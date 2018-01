Politie zoekt vandalisten

De bewoner van het pand aan de Handelstraat ligt om iets na middernacht al in bed. Voor de deur hoort zij jongeren. Dan klinkt glasgerinkel. Een raam is vernield.

De politie onderzoekt deze vernieling en roept getuigen op zich via 0900 – 8844 te melden. U kunt meldingen ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006. U kunt ook een tipformulier invullen.