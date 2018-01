Verdachten winkeldiefstal in auto aangehouden

De politie gaf de auto waarin de mannen reden een stopteken op de N279 bij Keldonk. In de auto lagen een aantal grote boodschappentassen met kleding. De 30-tal broeken en polo-shirts waren nog voorzien van de winkellabels. Vermoedelijk zijn ze eerder gestolen in winkels in Veghel. Het drietal is ingesloten en in verzekering gesteld. Het gaat om twee mannen uit Veghel van 40 en 21 jaar en een 28-jarige Helmonder. De auto waarin ze reden is ook in beslag genomen.