Inbrekers aangehouden

Rond 00.35 uur kreeg de politie een melding van getuigen dat er vermoedelijk werd ingebroken in het pand. De daders zouden inmiddels zijn vertrokken en in het bezit zijn van gestolen spullen. Bij onderzoek bleek dat een deur van het pand vernield was. Op de Wulverhorstlaan werden de drie verdachten, allen inwoners van Utrecht in de leeftijd van 15 en 16 jaar aangetroffen. Een van hen probeerde nog weg te rennen maar kon worden achterhaald. Zij werden gearresteerd en ingesloten. In de omgeving van de aangetroffen verdachten werd een laptoptas aangetroffen.



De ouders van de verdachten werden in kennis gesteld van de arrestatie. De politie zet het onderzoek voort.