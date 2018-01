Jongeren gearresteerd voor vandalisme

Rond 01.55 uur kreeg de politie een melding dat een groep jeugdigen in de omgeving van de Engelaanhof mogelijk vernielingen pleegden. De gewaarschuwde politie-eenheden troffen de groep met het opgegeven signalement aan in de omgeving van de Hootsenheem. Bij nader onderzoek bleek dat de groep een mobiel toilet en een afzettingshek in het water had gegooid. De jongeren, allen inwoners van Veenendaal in de leeftijd tussen 16 en 18 jaar, werden aangehouden en ingesloten.



De ouders van de verdachten werden in kennis gesteld. De politie onderzoekt of de verdachten mogelijk betrokken zijn bij meerdere vernielingen.