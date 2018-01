Overval in Beverwijk

De twee vermomde overvallers probeerden onder bedreiging van een wapen de personeelsleden te beroven van hun bezittingen, toen zij de horecagelegenheid verlieten. De personeelsleden reageerden alert en de daders gingen er te voet vandoor in de richting van de Overboslaan. Er werd een Burgernetmelding uitgegeven.

De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben, en nog niet met de politie hebben gesproken.

Heeft u informatie over deze overval? Heeft u iets gezien en nog niet met de politie gesproken? Denkt u te weten wie deze daders zijn? Belt u dan s.v.p. met het overvallenteam in Haarlem via tel.nr. 0900-8844.

Liever anoniem? Belt dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2018018129