Pakketbezorger beroofd

Zaterdagmiddag kreeg de politie rond 12:40 uur een melding binnen van de beroving op een pakketbezorger in de Dommelstraat in Den Helder. Meerdere jongens of jongemannen waren betrokken bij deze beroving en de pakketbezorger bleek door vier of vijf van hen geslagen en geschopt zijn. De pakketbezorger liep hierdoor meerdere verwondingen op.

De daders gingen er na de beroving met buit vandoor in onbekende richting. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar deze straatroof en is op zoek naar mensen die mogelijk meer informatie hebben over deze straatroof in de Dommelstraat, afgelopen zaterdagmiddag.

Heeft u informatie over de beroving? Heeft u iets gezien en nog niet met de politie gesproken? Denkt u te weten wie deze daders zijn? Belt u dan s.v.p. met de recherche via tel.nr. 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2018017638