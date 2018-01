Dronken stapper aangehouden voor mishandeling en vernieling

Medewerkers van een café troffen afgelopen nacht, omstreeks 03.00 uur, na sluitingstijd, een dronken man aan in een van de toiletten. Ze hebben daarop de dronkaard buitengezet. Ze bleven hem nog even in het oog houden en zagen dat hij direct naar een kapsalon liep en daar een ruit intrapte. Een van hen liep naar buiten en pakte de vandaal vast in afwachting van de politie die gebeld werd. Er ontstond een worsteling waarbij de verdachte de 29-jarige man uit Breda in de rechteronderarm beet en zijn T-shirt kapot trok. Agenten die ter plaatse kwamen, hebben de verdachte overgenomen en overgebracht naar het cellencomplex in Breda.