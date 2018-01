Oosterhouter met vijf pakjes cocaïne aangehouden

In de Opel zat een 28-jarige Oosterhouter. Hij kreeg een proces-verbaal omdat hij zich niet kon legitimeren. Bij hem werden geen drugs aangetroffen. In de Mercedes zaten twee mannen, met op de bijrijdersstoel een 27-jarige Oosterhouter. In de asbak lag een joint. Tijdens de controle werden bij deze man vijf pakketjes met cocaïne aangetroffen. Hij werd aangehouden. De bestuurder, een 31-jarige Oosterhouter, werd niet gearresteerd, hij had alleen een gebruikershoeveelheid hennep bij zich maar ook hij kreeg een proces-verbaal omdat hij geen legitimatiebewijs bij zich had. De Mercedes werd in beslag genomen en wordt verder onderzocht op de aanwezigheid van drugs.