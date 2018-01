Zinloos geweld tijdens horecanacht

Via cameratoezicht hoorden agenten dat er een gevecht was op de Markt. Voor een café zou het slachtoffer twee jonge vrouwen hebben benaderd. Daarna was een groep jongens op hem afgelopen en had hij klappen gekregen. Getuigen verklaarden dat 1 van de jongens hem een trap in het gezicht gaf toen de man op de grond lag. 4 jongens en 1 meisje renden na het incident weg naar de Raadhuisstraat. Een omstander bood eerste hulp aan het slachtoffer. Agenten die aankwamen via de Raadhuisstraat hielden het vluchtende viertal tegen. Nadat door getuigenverklaringen duidelijk werd dat zij betrokken waren bij het gevecht, zijn de vier jongens (15, 16, 17 en 21) aangehouden. Zij zijn ingesloten op het politiebureau en zullen worden verhoord. Hun ouders zijn van hun arrestatie op de hoogte gesteld. De oudste verdachte bleek na een test onder invloed te zijn van verdovende middelen. Er is een bloedtest naar het laboratorium gestuurd.