Vijf jaar één politie: 'Betere opsporing dankzij RTIC'

Een handig hulpmiddel is het landelijke systeem van ANPR-camera’s. ‘Dat staat voor Automatic Numberplate Recognition’, zegt Bressers. ‘Wij krijgen een seintje wanneer er een voertuig langskomt waarvan het kenteken gesignaleerd staat. Ook kunnen wij zelf voertuigsignaleringen aanmaken. Denk bijvoorbeeld aan een overvaller of inbreker die er in Amsterdam vandoor gaat richting Noord-Holland. Dan hebben wij contact met de RTIC-collega’s in die gebieden en zetten het kenteken in het systeem. We zoeken meteen zoveel mogelijk uit over de verdachte en brengen de eenheden op straat daarvan op de hoogte. Zo zorgen we met zijn allen dat zo’n verdachte niet uit beeld verdwijnt.’