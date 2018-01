Politie schiet bij aanhouding Zunabrink

Rond de klok van 21.10 uur ging de politie ter plaatse voor een geplande aanhouding in een lopend onderzoek. De verwonde verdachte is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. De Rijksrecherche zal het schietincident onderzoeken. De aanhouding staat niet in verband met de zaak van de man die afgelopen vrijdag in Enschede levenloos werd aangetroffen in een auto. De straat waar het incident plaatsvond is afgezet voor onder andere forensisch onderzoek. Er kunnen op dit moment in afwachting van de Rijksrecherche en in belang van het onderzoek geen nadere mededelingen worden gedaan.

RV