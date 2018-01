Zaken in Bureau GLD van 31 januari

Nijmegen, pinnen met bij inbraak gestolen pinpas

Op zaterdagmorgen 28 oktober 2017 wordt ingebroken bij een woning aan de Mr. Franckenstraat. Hierbij werd o.a. een bankpas buitgemaakt. Met deze bankpas proberen een dag later drie onbekende mannen af te rekenen bij een snackbar aan de van 't Santstraat. De drie staan duidelijk op bewakingsbeelden van de snackbar. Wie kent of herkent dit onbekende drietal?

2017499717

Apeldoorn, vrouw steelt goederen uit winkel

Op maandagmiddag 5 juni steelt een onbekende vrouw meerdere goederen bij de Mediamarkt aan De Voorwaarts. Op bewakingsbeelden van de winkel is goed te zien hoe ze de verschillende goederen uit de schappen pakt, in haar tas stopt en de winkel, zonder iets af te rekenen verlaat. Wie kent of herkent de onbekende vrouw?

2017259494

Arnhem/Deventer, diefstal pinpas uit sportschool

Op vrijdag 17 november aan het eind van de middag werden verschillende kluisjes van een sportschool aan het Boreelplein open gebroken. Naast kleding werden er meerdere portemonnees met pinpassen weggenomen. Met deze pinpassen werd later contactloos afgerekend door een onbekende man. Deze staat op bewakingsbeelden van een winkel op het stationsplein. Wie kent of herkent deze onbekende man?

2017532442

Arnhem, fietser grist geld uit hand bij pinautomaat

Op donderdagmiddag 23 november 2017 pinnen een moeder en dochter geld bij een pinautomaat aan het Willemsplein. Wanneer de moeder een bankbiljet aan haar dochter geeft, komt een onbekende jongeman langsfietsen, grist dit biljet uit haar handen en gaat er snel vandoor. Een getuige probeert hem tevergeefs nog te achterhalen. De onbekende fietser was kort daarvoor langs de twee gelopen. Dit passeren en de diefstal zijn vastgelegd door een bewakingscamera. Deze beelden worden in de uitzending getoond.

2017541451

Gelderland, slachtoffers opgelicht met gereedschapstruc

Op verschillende plekken in Gelderland zijn de afgelopen tijd mensen opgelicht. Hierbij werden slachtoffers benaderd door mensen in een grijze bestelbus met verschillende verhalen over gereedschap. Een 80-jarige vrouw uit Laag Soeren kreeg hen aan de deur met een smoes dat ze gereedschap zou hebben gewonnen. Met een smoes en een mobiele pinautomaat werd de vrouw een groot geldbedrag afhandig gemaakt. Andere slachtoffers werden benaderd met een verhaal over een restpartij gereedschap van een beurs dat voor een mooi prijsje kon worden overgenomen. Later bleek een veel groter bedrag van de rekening te zijn afgeschreven dan werd overeengekomen. In de uitzending meer voorbeelden en preventietips.

2018036333