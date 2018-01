Gewapende overval op maaltijdbezorgster

De vrouw was er op zondag 28 januari op uit gegaan om rond 15:30 uur een maaltijd af te leveren. In plaats van op een klant stuitte de vrouw op een gewapende man die geld eiste. De man kon er met een klein geldbedrag vandoor gaan.

De politie is op zoek naar de dader en stelt een onderzoek in.

Signalement

Omdat de straatroof op klaarlichte dag plaatsvond is de kans groot dat getuigen iets hebben gezien. Inmiddels is duidelijk dat de dader:

Donker gekleed is

Een lang en slank postuur heeft

Tussen de 18 en 25 jaar oud is

En een muts droeg

Tips doorgeven

Getuigen kunnen contact opnemen via het telefoonnummer 0900-8844 of informatie melden via het Meldformulier op Politie.nl. Mocht u anoniem uw informatie willen delen dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000 en via M-Online.