Dierenpolitie haalt honden en poezen uit woning

Naar aanleiding van meldingen van stankoverlast op een woonadres in Zaanstreek-Waterland, is de dierenpolitie afgelopen vrijdag met een machtiging tot binnentreden de betrokken woning in gegaan. Dit, om het welzijn van de dieren te controleren.



De dierenpolitie trof hier twee poezen aan en twee honden. De woning bleek ernstig vervuild: in de woning werd door de politie onder andere een grote hoeveelheid uitwerpselen aangetroffen. Hierop werd door de dierenpolitie de landelijke inspectie dierenbescherming ter plaatse gevraagd, in verband met de aangetroffen katten en honden. Ook schakelde de politie onder andere de GGD in voor de hulpverlening aan de bewoner zelf.



De dierenpolitie doet nader onderzoek en de bewoner zal worden gehoord in verband met het onthouden van de nodige zorg aan een dier.