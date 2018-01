Update: Gestoken man ook overleden

Amsterdam - De donderdagnacht bij een ruzie c.q. vechtpartij in een woning aan de Nieuwezijds Voorburgwal neergestoken man is dit weekend aan zijn verwondingen overleden. Het betreft een 56-jarige man uit Duitsland. De door de politie neergeschoten en overleden man is een 25-jarige man, eveneens uit Duitsland.