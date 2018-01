Inbreker op heterdaad aangehouden

De politie kreeg rond 5.00 uur meldingen van oplettende burgers over een inbraak op de Sneeuwbalweg. Binnen enkele minuten was de politie op locatie. De twee verdachten vluchtten direct bij het zien van de politie. Eén van hen vluchtte te voet, de ander probeerde op een motor weg te komen. Tijdens zijn vlucht verloor hij de macht over het stuur en belandde in de bosschages. Daar kon hij uiteindelijk worden aangehouden. De tweede verdachte is nog voortvluchtig.