Verdachten vast na babbeltrucs bij hoogbejaarde slachtoffers

De verdachten worden verantwoordelijk gehouden voor het plegen van 31 diefstallen door middel van de zogenoemde babbeltrucs. De diefstallen vonden plaats in wisselende samenstellingen. De recherche in Den Haag-Zuid was september 2017 een onderzoek gestart na meldingen van een babbeltrucs in haar werkgebied. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar meerdere verdachten die hun praktijken ook elders in het land, zoals in Eindhoven, Arnhem, Nijmegen, Eibergen, Amsterdam en Breda, uitvoerden. Twee verdachten werden al in oktober aangehouden. Het onderzoek richtte zich daarna op nog twee andere verdachten. De 29-jarige man en de 44-jarige vrouw werden dinsdag 16 januari aangehouden.