Rechercheteam onderzoekt overlijden bejaarde dame

Familie trof de vrouw zondagmiddag rond vier uur liggend op de grond aan in haar woning, die deel uitmaakt van ‘Villa Pieter’. De vrouw is direct overgebracht naar het EMC waar zij helaas in de nacht van woensdag 24 op donderdag 25 januari is overleden.

Het Team Forensische Opsporing startte een sporenonderzoek. Ook werd er in de afgelopen dagen een buurtonderzoek gedaan. Dit heeft nog niet meer duidelijkheid opgeleverd.