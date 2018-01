Drie aanhoudingen na straatroof

Het slachtoffer, een 44-jarige man uit Letland, deed via een tolk aangifte. Hij verklaarde dat hij op een bankje zat. Hij had een broodje gekocht. Er kwamen drie jongens op hem af. Ze raakten in gesprek over een mobiele telefoon die hij aan hen wilde verkopen. Een van die jongens is daarop met zijn mobieltje weggerend. Een getuige belde de politie, volgde de daders en gaf de vluchtrichting van het trio door. Hij raakte ze kwijt in de omgeving van het Koningsplein. Hierna werden zij met hulp van Cameratoezicht achterhaald en aangehouden. Bij een van hen werd de mobiele telefoon van aangever aangetroffen. Het apparaat is in beslag genomen.