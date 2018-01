Man rijdt in op groep vrienden

Zes vrienden uit Vlissingen hadden in Breda een dancefeest bezocht en de nacht doorgebracht in een hostel. Ze besloten nog even te blijven en stonden bij een parkeerautomaat om een dagkaartje te kopen. Op dat moment reed een auto voorbij. De bestuurder opende het raampje en schold hen uit. Hij parkeerde zijn auto en kwam op de groep af. Hij begon direct ruzie te zoeken, te dreigen en te schelden. Hij spuugde een van de jongens in het gezicht, vervolgens sloeg hij met een kitspuit een andere jongeman tegen het hoofd, daarbij roepend je gaat dood. Hij stapte vervolgens weer in zijn auto, startte de motor waarna hij met een hoog toerental en hoge snelheid op hen afreed. De aangevers sprongen weg, maar een van hen kwam met zijn linkerbeen even vast te zitten tussen de gevel en die auto. Het slachtoffer kon zich losmaken en weglopen. Een eenheid van de politie heeft de verdachte, toen hij zijn auto op de Nijverheidssingel parkeerde om 11.20 uur aangehouden.