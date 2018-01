Politie stuit op hennepkwekerij

De politie stuitte per toeval op de hennepkwekerij aan de Heiningen. Agenten handelden een melding af en roken een sterke henneplucht uit een woning komen. Tijdens de doorzoeking vonden de agenten in twee ruimtes bijna 200 hennepplanten en zo’n twintig transformatoren. De ruimtes zijn ontmanteld en de bewoner werd voor verhoor aangehouden.

Melden van hennepkwekerijen

Mocht zich een hennepkwekerij bij u in de buurt bevinden, dan loopt u risico op brand door kortsluiting en lekkage. Ruikt u henneplucht of denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties via

-de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden,

-0900-8844 of WhatsApp (0612207006),

-anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M,