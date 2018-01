Verwarde automobilist veroorzaakt serie aanrijdingen

Rond 18.10 kwam een melding binnen dat er tussen de Afrikalaan bij Maastricht-Airport en Elsloo een bestuurder in een zwaar beschadigde auto slingerend over de weg reed en verschillende geparkeerde auto’s raakte. Hij reageerde niet op signalen van andere weggebruikers.

Route naar Stadhouderslaan

Via o.a. de Maasberg, Raadhuisstraat, Dorine Verschurenplein, Koolweg en Business Park in Elsloo reed hij via de Napoleonsbaan, Omphaliusstraat, Diepenbeekstraat en Cortenbachstraat naar de Stadhouderslaan in Stein. Daar kon hij uiteindelijk tot stil stand gebracht worden. Een surveillanceauto raakte de auto van de man en kwam in de berm terecht. Deze politieauto liep hierbij zodanige schade op dat deze niet meer verder kon rijden.

Ongedeerd

Zowel de automobilist, een man van 78 jaar uit Dison (B), als de politieagenten bleven ongedeerd. De automobilist is wel door het personeel van een ambulance onderzocht. Hij bleek erg in de war te zijn.

Uit verder onderzoek kwam naar voren dat hij geen alcohol genuttigd.

Onderzoek

TTOV (Team Tactische Ondersteuning Verkeersongevallen) is bezig met het onderzoek op de Stadhouderslaan. De politieauto zal getakeld worden.

Oproep

Mensen die tussen Maastricht-Airport, genoemde straten in Elsloo en Stein schade aan hun (geparkeerde) auto’s hebben opgelopen, worden verzocht contact op te nemen met de politie. Dit kan via 0900-8844 onder vermelding van Stadhouderslaan Stein. Het is natuurlijk ook mogelijk om de melding digitaal te doen.