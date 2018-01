Onderzoek doodsoorzaak Remon Bruinsma

Direct nadat Remon gevonden werd is er een schouw verricht. Dit leverde geen aanwijzing op over een mogelijke doodsoorzaak. Op donderdag 4 januari wordt er door een patholoog van het NFI sectie verricht op het lichaam van Remon. Er wordt onderzocht of er uitsluitsel kan worden gegeven over de doodsoorzaak.

De vermissing van Remon heeft veel impact gehad in zijn woonplaats De Westereen en in Leeuwarden. Veel facetten van ons werk zijn zichtbaar maar er gebeurt net zo veel achter de schermen. Dat is echter niet zichtbaar en dat kan leiden tot vragen of de gedachte dat we onvoldoende of niet genoeg doen. Ondanks dat we alle beschikbare middelen, gespecialiseerde mensen en technische apparatuur hebben ingezet geeft dat helaas niet de zekerheid dat iemand ook gevonden wordt. Er spelen meerdere factoren mee waar we afhankelijk van zijn. De natuur (denk aan omgevingstemperatuur, stroming en weersomstandigheden) speelt bij deze vermissing ook een rol.

Wanneer de doodsoorzaak van Remon bekend is zal dit eerst met de familie gedeeld worden. Daarna delen wij de uitkomst met het publiek.