Politie zoekt getuigen van straatroof

Een van de verdachten betrof een blanke man van 20-23 jaar met een normaal postuur. Hij droeg een donkere jas met een glimmend vakje op de borst en een zwarte wijde broek. De tweede verdachte had een licht getinte/bruine huidskleur, een slank postuur en droeg een zwarte jas en zwarte broek. Hij sprak accentloos Nederlands en rende erg snel weg. Heeft u iets gezien dat met dit incident te maken kan hebben, neem dan contact op met de politie via 0900 8844 of vul onderstaand tipformulier in. Anoniem melden kan ook via 0800 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.

2018003946 JR