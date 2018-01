Inbreker aangehouden dankzij camerabeelden

De politie kreeg in de nacht van dinsdag 2 januari op woensdag 3 januari een melding over een woninginbraak aan de Streek. Het slachtoffer van de inbraak kon dankzij een camera aan zijn huis direct beelden leveren van de verdachte. De man bleek een bekende van de politie. Agenten besloten een kijkje te nemen bij de woning van de verdachte. Even later kwam de verdachte daar inderdaad aanlopen waarop de man werd aangehouden. De man zit vast voor verhoor. De politie doet verder onderzoek naar de woninginbraak.