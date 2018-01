Alpaca zoekt baasje

De politie is op zoek naar de eigenaar van het dier.

De politie heeft de alpaca met de politieauto naar de politie in Amsterdam gebracht. De politie daar beschikt over een eigen manege. Later is het dier naar een opvang van een vereniging van alpacahouders in Sassenheim gebracht, waar het wordt verzorgd.

De politie heeft diverse kinderboerderijen, maar ook een circus bezocht. Maar geen van hen mist een alpaca.

De eigenaar van het dier wordt verzocht contact op te nemen met de politie in Haarlem op tel.nr. 0900-8844.