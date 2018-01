Tijdens een doorzoeking van de woning zat er een kast op slot. De bewoner gaf de sleutel van de kast aan de politie en zij zagen toen, bij het openen van de kast, dat er een zak van ongeveer een kilo hennep stond. De man die op dit moment thuis was is aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De hennep is in beslag genomen.