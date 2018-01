Lekke band ontgaat drankrijder

De melder, die achter de auto reed, gaf aan dat de stukken band over het fietspad vlogen en dat de man zelf nergens erg in had.

De politie heeft uiteindelijk de auto laten stoppen op de Middenweg in Heerhugowaard.

De bestuurder bleek alcohol te hebben gebruikt. De man is aangehouden. De ademtest op het bureau gaf een indicatie dat de man 5 maal teveel gedronken had. De man wist alleen geen volledige ademanalyse af te leggen dus is er bloed afgenomen. Het bloedmonster wordt door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht op de aanwezigheid van alcohol.

2018001666