Wapen aangetroffen in auto

Ter hoogte van de Kruisweg in hoofddorp hebben ze de auto stop gezet.

Na een onderzoek in de auto van de man troffen de politieagenten een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan. De man is hierop aangehouden. Hij verklaarde dat het een nepwapen was. Een vuurwapenexpert van de politie is ter plaatse geweest en constateerde dat het een luchtdrukpistool betrof. De verdachte heeft een strafbeschikking gekregen van 509 euro en het wapen is in beslag genomen.