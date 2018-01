49-jarige Rijswijker met openstaande straf aangehouden

De 49-jarige werd in 2013 door de rechtbank veroordeeld voor een overtreding van de Opiumwet. Hij moest daarvoor een geldbedrag van 23.000 euro betalen. Omdat hij dat niet deed kreeg het EVA-team de opdracht om de man op te sporen. Dit leidde woensdag 3 januari tot zijn aanhouding. De man wilde net achter het stuur van een auto stappen terwijl hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. Ook probeerde hij onder zijn straf uit te komen door zich te legitimeren met een vals paspoort. Hij is overgebracht naar het politiebureau en zal alsnog zijn straf moeten uitzitten. De nieuwe strafbare feiten worden voorgelegd aan de officier van justitie.