Getuigenoproep aanrijding met letsel

De politie is op zoek naar de bestuurder van de grijze, kleine personenauto, mogelijk een Peugeot 107. De auto heeft mogelijk schade en een kapotte ruit aan de linkerkant.

Mogelijk weet iemand waar deze auto geparkeerd staat, of wie er in rijdt. Hebt u de aanrijding gezien en nog niet met de politie hierover gesproken?

De politie komt graag met u in contact via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.