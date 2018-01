Auto's in brand in Spaanse Polder

Rotterdam - Vier geparkeerde auto’s gingen in de vroege ochtend van 3 januari in vlammen op onder de brug aan de Giessenweg in Spaanse Polder. Er wordt uitgegaan van brandstichting; bij een vijfde auto bleef het bij een poging. De politie verricht nader forensisch onderzoek. Van de dader of daders ontbreekt ieder spoor.