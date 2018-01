Fastfood-restaurant in Schiedam overvallen.

Rond 02.00 uur waren nog twee personeelsleden in het restaurant aanwezig, toen er plotseling een overvaller binnenkwam. Hij bedreigde het personeel met een mes en een vuurwapen en eiste geld. Dit wist hij inderdaad te bemachtigen en hij vluchtte daarna naar buiten. Gezien is dat hij zich daar bij twee anderen voegde en met z’n drieën renden zij weg. Ondanks een uitgebreid onderzoek in de omgeving zijn de mannen niet gevonden.



Camerabeelden en sporen zijn veiliggesteld en de politie stelt een nader onderzoek in naar deze overval. Eventuele getuigen zijn welkom. Heeft u iets gezien? Meldt het dan svp op 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.