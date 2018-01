Politie zoekt getuigen van overval bezorger Rotterdam

Op deze vrijdagmiddag wilde een medewerker van een bezorgbedrijf bij een flatwoning aan de Boekenrode een pakketje. Hij reed in een grijze Ford busje en werd rond 16.45 uur buiten het flatgebouw opgewacht door een man die de bezorger zei dat hij bij hem aan het goede adres was. Plots kwam een tweede man tevoorschijn die de bezorger met een scherp voorwerp bedreigde. Het pakketje werd uit de handen van de bezorger weggegrist en beide daders renden naar een personenauto. Vervolgens reden ze via de Kruisvoorde de Hietkamp op. Het slachtoffer rende nog achter de mannen aan, maar vergeefs. De man die de bezorger opwachtte, was ongeveer 25 jaar, hij was blank tot licht getint en ± 1.80m lang. Hij had donker haar tot in de nek, een vlassig baardje en droeg een capuchon. De tweede man met het scherpe voorwerp was eveneens 25 jaar, blank en 1.75m lang. Ook hij had een opgestoken capuchon.