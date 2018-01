Drie mannen aangehouden na inbraakpoging

Een alerte getuige hoorde rond 03.30 uur glasgerinkel en braakgeluiden uit de desbetreffende woning komen en alarmeerde de politie. Hier troffen de agenten een kapot raam en inbrekersgereedschap aan. Duidelijk werd dat het een poging betrof en niemand in de woning was geweest. De bewoner was tijdens de inbraakpoging niet aanwezig.