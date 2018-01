Viertal aangehouden na schietincident

Rond 21.15 uur kreeg de politiemeldkamer diverse meldingen van een schietincident. Al vrij snel werd duidelijk dat een auto was weggereden. Agenten zagen enkele minuten later deze auto op de Sloeweg rijden. De bestuurder werd door middel van een uitpraatprocedure uit de auto gehaald en aangehouden. De agenten trokken hierbij uit voorzorg hun pistolen. Het gaat om een 20-jarige man uit Middelburg. De auto werd in beslag genomen.