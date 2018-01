Jongeman met fiets mogelijk belangrijke ooggetuige

We hebben wel duidelijk gekregen dat er een belangrijke ooggetuige moet zijn. Het gaat om een jongeman met een fiets die bij de rotonde aan de Berghemseweg stond en het ongeluk waarschijnlijk heeft zien gebeuren. Hij zou daarna nog in een horecagelegenheid daar in de buurt zijn geweest. Deze jongeman kan een belangrijke getuige voor ons zijn. Wij willen heel graag met hem in contact komen. Herken jij jezelf in deze oproep of weet jij wie die deze jongeman is? Bel ons dan op 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in.