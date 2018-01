Politie zoekt getuigen van straatroof

Op de Oude Huissenseweg werd de politie aangesproken door twee jongens op de fiets. Zij hadden daar de vermoedelijke verdachten zien lopen in de richting van Huissen. De politie wil graag in contact komen met deze twee jongens. Daarnaast vraagt de politie iedereen die iets heeft gezien dat met dit incident te maken kan hebben contact op te nemen via 0900 8844 of vul onderstaand tipformulier in. Anoniem melden kan ook via 0800 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.

2018044400 JR