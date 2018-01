Een afspraakje via een datingsite? Laat u niet oplichten!

“Het lijkt een dooddoener, maar ook in deze zaken zeggen we dat als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dat waarschijnlijk ook zo is”. Dit beeld schetst Rob van de Watering, van de recherche bij de politie in Oost-Nederland en teamleider van het onderzoek. “De slachtoffers van deze oplichtersbende zijn allemaal mannen tussen de 65 en 75 jaar oud. Er werd contact met ze gezocht door Shirley, een vrouw met een profiel van een 52-jarige. Op het tijdstip van de date stonden er ineens twee jonge vrouwen voor de deur. Hét moment waarop alle alarmbellen moeten gaan rinkelen.” Rob hoopt dat door de aandacht die deze zaak krijgt bezoekers van datingsites alerter zijn op oplichtingspraktijken. “We hebben een aantal tips waarvan we hopen dat mensen ze ten harte nemen”. Want de slachtoffers in deze zaken zijn op een lage manier van veel geld beroofd. Daar zat bijvoorbeeld spaargeld voor kleinkinderen bij.”