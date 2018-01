Productieplaats verdovende middelen ontdekt

Rond 12.25 uur troffen agenten vaten aan in een loods aan de Lekdijk, toen zij een melding van een verdachte situatie onderzochten. Het vermoeden deed zich voor dat dit een opslagplaats voor chemicaliën was en er werd een onderzoek gestart. Tijdens hun werkzaamheden hebben de agenten twee mannen die op het terrein waren (26 en 35, woonplaats onbekend) kunnen aanhouden. Het onderzoek werd voortgezet en er werd in een pand op het terrein een grote productieplaats voor verdovende middelen aangetroffen. De aard en omvang van de vondst worden onderzocht. Het terrein is afgezet en wordt bewaakt totdat de giftige stoffen zijn veilig gesteld. De verdachten zijn mee naar het politiebureau voor verhoor.