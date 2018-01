Twee mannen geslagen, getuigen gezocht

Rond 23.25 uur liepen de twee vrienden, 20 en 18 jaar uit Weesp, door het fietstunneltje. Plotseling werden beiden aangevallen. De twee kregen klappen en vielen op de grond. Door de klappen raakte de 20-jarige even buiten bewustzijn. De politie werd ingeschakeld en agenten zochten in de omgeving werd naar de verdachten gezocht. Zij werden niet gevonden.



Onderzoek

Er is geen duidelijk signalement van de verdachten. Het zou gaan om vier of vijf jongemannen. Ze renden weg via de eerste trap van de tunnel die uitkomt bij de brandweerkazerne.



Heeft u iets gezien van dit geweldsincident? Heeft u de groep wellicht zien rennen? Heeft u andere informatie die het onderzoek kan helpen? Neemt u dan contact op met de recherche in Weesp via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Online melden kan via onderstaand tipformulier of anoniem via M-online.