Bedreiging met airsoftwapen

Omstreeks 10.45 uur kreeg de politie melding van een bedreiging die zou hebben plaatsgevonden bij een pompstation aan de Vijfhuizerdijk in Vijfhuizen. Een medewerker van het station werd door een wegrijdende klant vanuit de auto bedreigd met een mogelijk vuurwapen. De gealarmeerde politie trof de auto met de verdachte aan op de A9 onder Akersloot. In de auto bleken een honkbalknuppel en een mogelijk vuurwapen te liggen. Nader onderzoek wees uit dat het om een airsoftwapen ging.

De politie nam de wapens in beslag. De verdachte is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Hier is hij in verzekering gesteld.

2018018715